Intensa e sem rodeio: bastidor de Fernanda Montenegro em 'Ainda Estou Aqui'

Camilla Flores, artista de teatro há 23 anos, tem um papel pequeno em "Ainda Estou Aqui", mas que exigiu que ela ficasse bastante próxima de Fernanda Montenegro, 95.

A atriz interpretou a cuidadora de Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres no início do filme, mas após um avanço no tempo, a personagem passa a ser interpretada por Montenegro. Em entrevista a Splash, Camilla e outros atores contam como foi trabalhar com a grande dama da dramaturgia nacional.

Olho no olho

Camilla diz que sentiu dificuldades de entrar no mercado audiovisual por ter um corpo fora do padrão, mas encontrou um papel a que se adequava em "Ainda Estou Aqui". "Sou uma mulher grande, de 1,80m, 100kg. A gente ouve, desde muito nova, que não cabe muito nesses espaços do audiovisual", conta, acrescentando que mais papéis começaram a surgir em 2020.

Ela foi convidada pelo produtor de elenco para fazer um teste para interpretar a cuidadora de Eunice. "Seria mais crível que fosse uma mulher grande, para tirar da cabeleira de roda, segurar. Aí, vai dando aquela esperança, aquela fé de ter espaço para o meu corpo."

A atriz gravou duas diárias ao lado de Fernanda Montenegro, e diz que a experiência foi "emocionante". "Eu estava diante do que há de mais esplendoroso do nosso cinema, ver o Walter [Salles] guiando a Dona Fernanda."

[Quando a conheci], a primeira frase que ela disse foi: 'Estamos em pleno mar. Castro Alves disse isso há tantos anos. Será que este é momento para estarmos em cena?'. [...] Ela é muito metafórica, muito poeta. Vive discutindo e refletindo sobre o nosso mundo de maneira não-linear e não-banalizada. Ela é a própria obra de arte. Camilla Flores

Segundo Camilla, Montenegro realmente busca se aproximar de quem trabalha com ela. "Olhar nos olhos de Dona Fernanda é algo que te tira do eixo. [Houve um momento] em que eu estava sentada no chão, ela numa cadeira e aí a mãozinha dela estava no meu ombro. [Ela disse]: 'Me fala um pouco da sua vida, grandona'. [...] Ela está muito interessada no humano que está ali diante dela."

Nessa vontade minha de me aproximar porque o trabalho exigia, ela abriu essa porta de uma forma muito genuína e generosa. Camilla Flores

Elas conversaram sobre astrologia e família. "Conversamos até sobre signos. Ela me indicou literaturas [sobre astrologia]. A gente conversou muito, falamos sobre minha avó. Tenho uma avó de quase 90 anos que ficou com o coração na mão, disse: 'Fala pra ela que eu a acompanho a vida inteira'".

Teve um momento em cena em que abaixei pra falar com ela, e a gente fica se olhando. O Walter pediu 'um pouco menos de vida', porque [a personagem] já estava em um estágio avançado de Alzheimer. E a [Fernanda] é uma artista que exala vida, vontade, presença. Ela brincou: 'É que esses olhos verdes aqui no meu olhar...'. [...] Foi muito emocionante, ela foi especial. Camilla Flores

Fernanda é obstinada, e não se importa de gravar várias vezes a mesma cena para chegar ao melhor resultado possível. "Em determinado momento, o Walter parou a gravação e disse para a Dona Fernanda: 'Ainda estamos chegando lá'. Ela disse: 'Eu faço quantas vezes for preciso'. Ele responde: 'É que a gente gosta da busca, né?'", relembrou a atriz.

"Um privilégio"

Antonio Saboia conta que sentiu a presença da mãe ao atuar com Fernanda. Ele interpreta Marcelo, filho de Eunice, na fase adulta. "Foi uma grande sorte e um privilégio poder trocar com Dona Fernanda Montenegro. Foi maravilhoso realizar esse sonho sob o olhar e a direção de Walter Salles", conta.

Um dia, a gente estava gravando uma cena, que acabou não entrando no corte final, de troca de carinho entre um filho e sua mãe. Dona Fernanda segurava minhas mãos, como Eunice fazia com Marcelo, e, entre um take e outro, mantínhamos aquela energia tranquila e amorosa da cena. Em um dado momento, no meio dessa troca, me perdi no personagem e me conectei com minha própria mãe, que perdi há 13 anos. Foi algo muito especial que me marcou profundamente. Fernanda Montenegro me deu esse presente: por um instante, senti a presença da minha mãe novamente. Antonio Saboia

Maria Manoella também destaca a inquietude de Fernanda na atuação. Ela interpreta Veroca, filha de Eunice, na fase adulta.

Fernanda Montenegro é a atriz mais criativa, inquieta e obsessiva que já conheci. Para cada frase, ela procura mil maneiras de fazer e mil inflexões diferentes. Questiona tudo e nunca se acomoda numa primeira percepção. É muito prazeroso e estimulante vê-la trabalhar. Uma aula. Maria Manoella

"Ainda Estou Aqui" estreia nesta quinta-feira (7), nos cinemas.