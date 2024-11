Das brigas explosivas à reconciliação: como Oasis vai voltar aos palcos

O Oasis anunciou nesta terça-feira (5) que sua aguardada turnê de reunião passará pelo Brasil em 2025. Os fãs precisaram esperar 15 anos, repletos de conflitos, até que os irmãos decidissem "abaixar as armas" e voltar aos palcos.

Das tretas à trégua

A banda experimentou um sucesso imenso logo no lançamento do primeiro álbum, em 1994. Com os primeiros singles estourados nas rádios, "Definitely Maybe" se tornou o álbum de estreia mais vendido na história da música britânica. "(What's The Story?) Morning Glory" veio em seguida, cimentando a banda na história com hits como "Wonderwall" e "Don't Look Back in Anger". Em 1996, eles se apresentaram para um público de 125 mil pessoas em Knebworth, na Inglaterra.

As brigas e desentendimentos, porém, são parte da história do Oasis desde o início. Uma das primeiras grandes brigas públicas aconteceu em 1994, em uma passagem da banda pelos EUA, quando Liam xingou e atirou um pandeiro no irmão no palco. Noel quase deixou a banda naquela ocasião. Na época, o baterista Tony McCarroll foi expulso da banda, o que também fez o Oasis virar um dos assuntos preferidos dos tabloides britânicos.

Liam e Noel se agrediram por anos, muitas vezes fisicamente, até que o irmão mais velho decidiu deixar a banda. As brigas envolveram tacos de críquete, insultos e socos, até que a situação se tornou insustentável. A banda chegou ao fim em 2009, após uma grande briga nos bastidores de um festival em Paris. Liam teria "usado a guitarra de Noel como um machado, destruindo o camarim". O show foi cancelado, e Noel anunciou o fim da banda por meio de uma nota.

É com alguma tristeza e com muito alívio que digo que deixei o Oasis hoje. As pessoas podem escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não aguentava trabalhar mais um dia com Liam. Noel Gallagher

Após o fim do Oasis, os Gallagher seguiram carreira solo. Liam lançou álbuns sozinho e com a banda Beady Eye, enquanto Noel seguiu com a banda Noel Gallagher's High Flying Birds. Ambos fizeram shows no Brasil com esses projetos.

Os insultos públicos, no entanto, continuaram mesmo após o fim da banda e se estenderam por anos. Entre Noel chamando Liam de "um homem raivoso, com um garfo, em um mundo feito de sopa" e Liam chamando Noel de "anãozinho deprimente" e "cara de batata", os dois seguiram dando demonstrações públicas de que se detestavam. Em 2017, Liam criticou Noel publicamente por não participar do show beneficente "One Love Manchester", promovido por Ariana Grande após um ataque terrorista na cidade-natal dos irmãos.

Nesse meio tempo, Liam chegou a culpar a ex-mulher de Noel pelo fim da banda. Os dois também tiveram desentendimentos públicos. Segundo a imprensa, Liam culpava a cunhada pela distância do irmão e dizia que ela era uma pessoa "obscura", enquanto Sara teria dito que esperava que Liam morresse.

Sara e Noel se divorciaram no ano passado após 12 anos de casamento, o que teria feito o músico reconsiderar uma reunião com o irmão. Ele teria aceitado melhor a ideia, principalmente, por questões financeiras, já que o divórcio custou quase R$ 150 milhões.

O retorno do Oasis

Os irmãos Gallagher anunciaram a volta do Oasis aos palcos em agosto deste ano, esgotando todas as apresentações. "As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver, isso não será televisionado", escreveram, ao anunciar o retorno. Todos os shows anunciados até agora tiveram os ingressos esgotados.

A mãe dos irmãos Gallagher, aos 81 anos, teria dado um "empurrãozinho" na reconciliação. "Peggy disse a Liam para consertar os desentendimentos com o irmão, e ela espera uma reconciliação verdadeira. Ela disse que o melhor presente de aniversário seria que os dois finalmente dessem passos em direção à resolução da briga", disse uma fonte ao The Sun no início do ano passado.

Eles, porém, não receberão nenhuma "bolada" até que se apresentem juntos. Segundo o tabloide, uma cláusula no contrato indica que eles não receberão dinheiro até que se apresentem. Os irmãos devem ganhar juntos cerca de R$ 45 milhões por cada show.

Nos bastidores, haverá uma "operação de nível militar" para mantê-los separados. Segundo o The Mirror, Liam e Noel se reunirão nos shows e para ocasiões promocionais, mas passarão boa parte do tempo separados. Eles serão transportados separadamente e também não usarão o mesmo camarim, tudo para evitar um "desastre financeiro e de relações-públicas."

Liam já afirmou que os irmãos não darão entrevistas ao longo da turnê. "Não queremos fazer entrevistas porque estamos com medo de a imprensa nos fazer perguntas intrusivas, tentando encontrar 'furos' na nossa relação", escreveu ele nas redes sociais.

Ele também prometeu não falar mais mal do irmão nas redes sociais. "Acabou, a paz reinou. Ele é o cara e mal posso esperar para estar no palco com ele, mandando beijinhos entre as canções", brincou Liam.

Oasis no Brasil

Quando: 22 e 23 de novembro de 2025

Onde: MorumBIS, em São Paulo

Ingressos: Pré-venda para fãs no dia 12 de novembro, exige cadastro no link; venda geral no dia 13 de novembro, às 10h - Ingressos pelo site Ticketmaster