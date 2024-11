Deborah Secco, Xuxa, Cleo: famosos expõem sexo nos bastidores da Globo

Débora Falabella fez mistério ao ser questionada se já transou nos bastidores da Globo. No entanto, ao contrário da atriz, outras personalidades foram bastante diretas ao admitirem que tiveram relações íntimas nos estúdios da emissora.

Tem celebridades que aproveitaram o passe livre pelos corredores da Globo para realizar seus fetiches, a exemplo de Cleo e Deborah Secco, que já admitiram ter feito sexo nos bastidores do plim plim.

Deborah Secco

Deborah Secco falou sobre a Globo ao Lady Night Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz confessou que se aventurou sexualmente nos estúdios da emissora durante participação no Lady Night. Na ocasião, ao ser questionada por Tatá Werneck se já fez sexo no set de filmagens, Secco sinalizou em concordância. Em seguida, a apresentadora perguntou se por "set de filmagens" também se aplica aos estúdios da Globo, e ela respondeu de forma afirmativa.

É que eu estou aqui há muitos anos, gente! Deborah Secco

Cleo

Cleo já fez sexo nos estúdios da emissora Imagem: Reprodução/Instagram.

Cleo revelou algumas de suas aventuras sexuais, inclusive ter transado no camarim da TV Globo. Também durante participação no Lady Night, ela foi questionada sobre as diferentes maneiras de transar e contou já ter praticado sexo a três, anal, na barraca de camping, banheiro de festa... E quando o local foi no camarim da Globo, ela riu de forma sugestiva, no que Tatá celebrou com um "sim", e provocou: "É o estúdio C, aquilo ali tem história para contar".

Xuxa e Angélica

Xuxa e Angélica no Lady Night Imagem: Divulgação/Multishow

E o programa comandado por Tatá Werneck continua sendo o local predileto para os famosos revelarem suas peripécias nos bastidores da Globo. Na atual temporada do talk show, foi a vez de Xuxa e Angélica revelarem que já aprontaram na emissora.

Xuxa afirmou que já fez "estripulias" nos estúdios do canal. "Eu vou falar, eu fiz", declarou. Angélica, que também participou da entrevista, inicialmente negou, mas depois falou que "já fez". Entretanto, a esposa de Luciano Huck reiterou que foi "tudo inocente".

Oscar Magrini e Maria Zilda Bethlem

O ator Oscar Magrini Imagem: Roberto Filho / Brazil News

Os atores Oscar Magrini e Maria Zilda Bethlem revelaram alguns detalhes picantes dos bastidores da emissora carioca em uma live no Instagram em 2020. Na ocasião, o artista relembrou uma conversa que teve com a atriz Cleyde Yáconis, em 1988, e ele relatou a existência de um "quartinho do pó e do c*".

Meu amigo falou: Cleyde, ele quer fazer novela na Globo. Aí ela me olhou e falou assim: para entrar, você precisa participar do quartinho do PC. Eu falei: PC? Quem é? Ela respondeu: É o quartinho do pó e do c*. Magrini

Nesse momento, Maria Zilda disse ter conhecimento detcomo as coisas funcionavam nos bastidores do canal, pois já foi casada com um direor global. "Eu sei muito bem como aquilo funcionava, fui casada com diretor. Não é teste do sofá, não. É teste do c*", falou a atriz.