Congelamento de óvulos: o que acontece se a mulher morre após o processo?

O processo de congelamento de óvulos é delicado e visa preservar um sonho: o da maternidade. Ninguém gosta de pensar na morte, mas se uma tragédia acontece, qual o paradeiro desse material biológico? Alguém tem o direito de usá-lo?

"O grande problema é que atualmente não temos uma legislação específica para esses casos", diz Eduardo Vasconcelos, advogado e presidente da Comissão Nacional de Biodireito e Bioética do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família).

Segundo o especialista, o Conselho Federal de Medicina tem uma posição taxativa sobre o tema. O artigo VIII da Resolução CFM nº 2.320/2022 diz que "É permitida a reprodução assistida post mortem, desde que haja autorização específica para o uso do material biológico criopreservado em vida, de acordo com a legislação vigente".

Termo é comum

Antes que seja coletado qualquer material, a mulher ou o casal, em caso de congelamento de embriões, precisam manifestar por escrito o que deve ser feito em caso de divórcio, falecimento (de um ou dos dois cônjuges) ou dissolução de união estável , explica Vasconcelos.

Segundo Fernando Prado, especialista em reprodução humana e diretor clínico da Neo Vita, clínica que trabalha com o congelamento de óvulos e embriões, em São Paulo, um termo de consentimento é apresentado aos pacientes onde consta, detalhadamente, o que poderá ser feito.

"Diz tudo o que pode acontecer durante o processo de congelamento e possíveis destinos que esses óvulos podem ter no futuro. Há uma cláusula onde a mulher deixa claro o que quer que seja feito com eles caso ela morra", diz. Além do descarte, o destino desses óvulos pode ser biópsia ou doação para outras pacientes, por exemplo.

Marcos Sampaio, especialista em medicina reprodutiva e diretor da clínica Origem, especialista em reprodução, em Belo Horizonte, diz que para eles o procedimento é o mesmo. "Existe um termo de consentimento no qual a mulher deixa claro que fará com os óvulos após sua morte que ela assina antes do congelamento", diz.

Prado reforça que a única pessoa que tem direito de decisão sobre os óvulos é a dona deles - sem exceção. "Só quem acessa é a própria paciente. A decisão é só dela se quer guardar, fertilizar com banco de sêmen, usar com o companheiro? O laboratório tem apenas a custódia", diz.

"Tutor" dos óvulos

Na Engravida, clínica de reprodução humana em São Paulo, o processo é um pouco diferente. A dona dos óvulos pode deixar, por escrito, um responsável pelo seu material biológico após o falecimento.

Ao iniciar a estimulação ovariana para o congelamento de óvulos, a paciente assina os termos de consentimento e deve designar um responsável, geralmente um cônjuge ou um familiar, como mãe ou irmã, em caso de morte , diz Andreia Vale, gerente de Saúde Nacional da Engravida.

Vale explica que em caso de falecimento, o responsável é informado sobre as suas opções: descartar ou manter o material congelado. "Se optar por manter, poderá pagar uma anuidade e decidir futuramente sobre o uso do material. Para utilizar os gametas, será necessário o responsável ter o termo de consentimento preenchido", explica.

Briga na justiça

Não há laço emocional que dê direito ao uso de um material genético. "Ela era minha irmã" ou "minha filha" e "minha esposa" não são argumentos aceitos pela justiça. A liberação só poderá acontecer caso exista um documento. Mas, e se esse papel não existir?

Caberá ao judiciário tomar a decisão sobre o que pode ser feito com esse material biológico. Mas se levarem em consideração a Resolução do CFM, o juiz não dará acesso a ninguém e os óvulos serão descartados , diz Eduardo Vasconcelos.

Vale reforça que a clínica sempre acata a decisão do juiz. "O responsável deverá explicar em juízo como pretende utilizar o material. As diretrizes do Conselho Federal de Medicina (CFM) são essenciais nesse processo, já que a regra do CFM exige que o destino do material esteja definido por escrito", diz Andreia Vale.