Aos gritos, Babi chama Sacha de agressor e PlayPlus corta câmera

Após a formação da sétima roça na A Fazenda 16, Babi correu para frente de Sacha e o chamou de agressor aos gritos.

O que aconteceu

Alguns peões estavam reunidos no quarto. Sacha entrou pouco tempo depois e Babi, aos gritos, repetiu várias vezes que ele seria um agressor.

Babi disse. "Agressor, agressor, agressor, agressor, agressor. Ah, e vai fazer o quê?"

Você não empurrou a Fernanda? Então eu posso encostar em você também. Você empurrou e não foi expulso.

Sacha disse que queria passar e Luana orientou ele a pedir licença.

Durante a cena, o sinal do PlayPlus foi cortado por duas vezes e direcionada as vacas no pasto. Depois, quando voltou, já mostrou Babi na cozinha e Sacha na área externa.

