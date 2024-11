Rainha Camilla está com infecção torácica, diz Palácio de Buckingham

LONDRES (Reuters) - A rainha Camilla, esposa do rei britânico Charles, foi forçada a cancelar seus compromissos planejados para esta semana depois de sofrer uma infecção no peito, informou o Palácio de Buckingham nesta terça-feira.

Camilla, de 77 anos, está descansando em casa enquanto se recupera, mas não foram fornecidos mais detalhes sobre sua doença, como é de praxe em questões médicas da realeza.

"Sua Majestade a Rainha está atualmente doente com uma infecção no peito, para a qual seus médicos aconselharam um curto período de descanso", disse porta-voz do palácio.

"Com grande pesar, Sua Majestade teve, portanto, que se retirar de seus compromissos desta semana, mas ela espera estar recuperada a tempo de participar dos eventos deste fim de semana normalmente."

A doença significa que Camilla, a segunda esposa de Charles, com quem ele se casou em 2005, perderá o evento Field of Remembrance deste ano na Abadia de Westminster, em Londres, na quinta-feira.

"Ela pede desculpas a todos aqueles que possam ter sido incomodados ou desapontados", disse porta-voz do palácio. Seu lugar será ocupado pela Duquesa de Gloucester.

O próprio rei ainda está em tratamento contra o câncer que foi diagnosticado em fevereiro, forçando-o a reduzir alguns de seus compromissos, embora tenha viajado recentemente com Camilla para Austrália e Samoa.

(Reportagem de Michael Holden)