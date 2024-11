Peões sinalizam que foram advertidos a não falar de remédios e saúde mental

Durante conversas em A Fazenda (Recordo), os peões sinalizaram que não deveriam mais falar sobre uso de medicações para questões psicológicas. Apesar da conversa velada entre os jogadores, não foi exibido para o público nenhuma advertência da produção sobre o tema.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (5), os peões citaram uma suposta bronca da produção sobre acusações de questões mentais. Durante as discussões da semana anterior Sacha chegou a dizer que Zé Love "estava sedado, tomando 6 remédios por dia e tava muito doido" e que precisava "estar sedado para não matar alguém e que seu lugar era em um manicômio". Em um outro momento, Love rebateu as falas do ator: "Eu tô doidão de tarja preta, né? E você que tá noiado de CBD?". O CBD é um substância retirada da cannabis para tratamento de diferente doenças, como ansiedade e Alzheimer.

Em uma reunião do grupo de Zé Love, o ex-jogador se referiu a uma advertência da produção: "Quem falou de remédio? Foram eles! Eles falaram para a gente parar de falar disso".

Em outro momento, Yuri contava para Sacha sobre uma conversa da noite anterior com Gizelly, em que a ex-BBB negou jogar junto com Zé Love. Os peões desconfiaram da posição da peoa. "Fala para ela assim: 'você não fica instruindo o Zé como falar com o Sacha?'", diz o ator.

O criador de conteúdo adulto diz que citou para a peoa sobre Zé Love ter falado sobre a medicação de Sacha durante uma briga. "Ela falou 'sobre isso a gente não pode mais falar nada, tu sabe disso, não sabe o que deu lá fora'. Eu respondi que aquilo foi um recado geral para tudo aqui dentro", explica Yuri.

