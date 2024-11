Pedro Novaes assume ser 'nepo baby' e diz: 'Preciso me esforçar o dobro'

O ator Pedro Novaes, 28, reconheceu ser um "nepo baby" por ser filho de Leticia Spiller, 51, e Marcello Novaes, 62.

O que aconteceu

O artista reconheceu a importância dos seus pais em sua carreira. "Tenho grande respeito pela carreira dos meus pais. Embora algumas portas se abram por causa dessa situação, não me permito dedicar nem um segundo a isso", disse ele em entrevista à Quem.

Prestes a estrear na novela Garota do Momento (Globo), Pedro disse sentir uma pressão extra justamente por ser filho de quem é. "Às vezes sinto que preciso me esforçar o dobro, pois tenho meu próprio caminho a trilhar", assumiu.

Sou um 'nepo baby' desta geração, mas estou construindo meu próprio caminho e trabalhando com muita dedicação e estudo. Pedro Novaes

O termo "nepo baby" é uma abreviação para "bebê do nepotismo", traduzido do inglês. A expressão tem sido usada nas redes sociais para se referir a pessoas que conseguiram um espaço no mundo artístico graças à influência e fama de seus pais.

Pedro também falou sobre as críticas sobre essa questão e sua escalação para a novela das seis. "Se mais pessoas estão falando mal, isso significa que estamos alcançando um público maior. Algumas pessoas vão julgar e podem não gostar, mas tudo bem, pois estou me dedicando completamente", declarou.