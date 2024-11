Miss Bumbum come 1200 ovos por mês e diz que alimento aumenta sua libido

Eleita primeira Miss Bumbum em 2011, Rosana Ferreira, 37, causou polêmica ao revelar que consome uma média de 1200 ovos por mês.

O que aconteceu

A modelo consome o item em pelo menos três refeições por dia e afirmou que ele aumenta não apenas sua disposição, mas também seu desejo sexual. "Eu percebo que essa alimentação me deixa com mais disposição, tanto para o treino quanto para a vida pessoal", declarou ela à revista Quem.

Rosana já chegou a terminar um relacionamento amoroso por conta de sua dieta. "Ele me pediu para escolher: os ovos ou ele. No começo, dá para disfarçar, mas depois as pessoas percebem que você come ovo no café, no almoço e no jantar!"

Recentemente, ela protagonizou um editorial fitness no Mercado Municipal de São Paulo - trabalho que causou alvoroço no local. "A segurança pediu para parar o ensaio devido às minhas vestimentas. O Mercadão é um lugar completo, faz parte do meu dia a dia na busca por bons ingredientes."