Madalena mata charada, enfrenta Osmar, mas sofre outra grande decepção

Em cenas previstas para irem ao ar em "Volta Por Cima" (Globo) a partir desta segunda-feira (4), Madalena (Jéssica Ellen) procura pelo bilhete que Lindomar (MV Bill) comprou no seu último dia de trabalho, mas não o encontra nos pertences do pai.

O que vai acontecer

Jão (Fabrício Boliveira) tenta abrir os olhos da amada sobre Osmar (Milhem Cortaz). Ele insiste sobre a possibilidade de Osmar ter pego e Madá recorda do tio ter dito repetidamente que o dinheiro que ele tem é também da família, o que deixa a filha de Doralice (Tereza Seiblitz) intrigada.

Madá decide procurar Osmar na mansão de Violeta (Isabel Teixeira). A mocinha pergunta se ele pegou alguma coisa que pertencia ao seu pai. Pressionado, Osmar confessa sobre o bilhete premiado, mas justifica ter feito isso para salvar a sua vida diante das ameaças que recebeu de Baixinho (Rodrigo Garcia).

Decepcionada com a atitude do tio, Madá exige que ele devolva o dinheiro para sua mãe. No entanto, o tio conta que já gastou parte dele e a outra está aplicada em investimentos dos negócios de Violeta. Osmar quer o perdão de Madá.

A jovem propõe, então, que ele largue a vida que tem com Violeta. Ela pede que Osmar volte para a casa da família no subúrbio. Porém, o oportunista escolhe ficar na mansão, rompendo a relação com a sobrinha.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.