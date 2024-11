Karine Teles e Alice Wegmann sobre 'Vale Tudo': 'Nem tenho roupa para isso'

Já confirmadas como parte do elenco do remake de "Vale Tudo", as atrizes Karine Teles e Alice Wegmann dizem estar empolgadas com o novo projeto. "Não tenho nem roupa para isso", brinca Teles, em conversa com Splash.

O que aconteceu

O remake de "Vale Tudo" é uma das produções mais aguardadas para 2025 na TV brasileira. A produção será assinada por Manuela Dias e terá direção de Paulo Silvestrini, e será lançada como parte das comemorações pelos 60 anos da TV Globo.

Karine Teles é uma das artistas já confirmadas e dará vida a Aldeíde, papel vivido por Lilia Cabral na versão original. "É muito emocionante estar nesse projeto e fazer essa personagem que, pelo amor de Deus, Lília Cabral! Farei uma personagem feita por uma gênia", celebra em conversa com Splash.

Ansiosa para começar a gravar, a atriz destacou a importância do remake no contexto atual. "Não faz nenhum sentido tentar reproduzir exatamente uma coisa que foi feita brilhantemente. Acho legal que estejam se refazendo novelas clássicas. Novas caras, novas pessoas, num novo tempo".

Alice Wegmann como Lilian Imagem: Iza Campos/Netflix

Outra atriz confirmada é Alice Wegmann, que será Solange Duprat no remake de "Vale Tudo". Longe das novelas há cinco anos, a atriz disse que este é um desafio imenso na sua carreira. "É uma novela cheia de possibilidades e a gente quer explorar isso ao máximo do melhor jeito possível", disse Alice.

A Solange, personagem que a Alice vai fazer, teve um impacto muito grande na minha formação como mulher. Era um ícone feminista. Karine Teles

Também completam o elenco do remake: Debora Bloch (Odete Roitman), Taís Araújo (Raquel Acioli), Bella Campos (Maria de Fátima Acioli), Cauã Reymond (César), Paolla Oliveira (Heleninha), Renato Góes (Ivan Meirelles), Humberto Carrão (Afonso) Mallu Galli (Celina), Luís Salém (Eugênio), Julio Andrade (Rubinho) e Belize Pombal (Consuelo).