Fora da Fazenda, Camila detona ex-aliada: 'Gosta de aparecer, escandalosa'

Sexta eliminada de A Fazenda 16 (Record), Camila Moura criticou aliadas de jogo durante a dinâmica do Fazendômetro.

O que aconteceu

Na dinâmica, Camila Moura chamou sua então aliada Gizelly de "Pavão". "Vtzeira clássica, gosta de aparecer, fala alto, escandalosa pra caramba".

Juninho, por sua vez, foi classificado como a "planta" da edição, enquanto Vanessa foi chamada de "cobra". "Soltando um veneninho", disse. "Ela está na baia, se ela for para a Roça, o público a convida para se retirar".

Já Babi foi apelidada de "ovelha" por "só seguir o rebanho" e "não ter opinião própria"; e Albert foi a Maçã Podre". "Inflama muito o sentimento da galera".

Por fim, Camila definiu quem deveria vencer a edição: Flora. "Mãe solo, batalhadora".

