A Fazenda: Sacha chora após provocações de rivais: 'Não aguento mais'

Sacha Bali chorou com seus aliados na tarde desta segunda-feira (4) após provocações de seus rivais na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No quarto, Sacha chorou e disse estar cansado dos "xingamentos e humilhação".

Luana consolou o aliado. "Todo mundo comete erros, ninguém aqui é perfeito. Mas essa história de ficar humilhando não é legal", disse. "A gente vai proteger você".

Não aguento mais passar e ficar Fernando, Flora, Zé, todo mundo falando pra caralh* [de mim] Sacha Bali

Yuri também consolou o amigo, e disse que os rivais estavam provocando ao dizer que eles estavam com "abstinência de droga".

Gizelly chegou a ouvir um trecho da conversa entre eles, e Sacha disse aos aliados que "a cobra" iria dizer aos demais peões que ele estava "se fazendo de vítima".

