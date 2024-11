Viih Tube mostra mudanças no corpo na reta final da gestação

Neste domingo (3), Viih Tube fez um 'tour' pelo seu corpo para mostrar as mudanças que teve na reta final da gravidez de Ravi. Ela já é mãe de Lua, de 1 ano.

O que aconteceu

A influenciadora listou algumas das diferenças que sentiu no cabelo. "Meu cabelo cresceu muito, eu estou praticamente morena. Meu cabelo estava 'chanel' na época que eu engravidei, ele cresceu muito e está bem volumoso".

Em relação à pele, a ex-BBB disse que teve mais espinhas durante a gestação de Lua do que na de Ravi. "Na da Lua veio muita espinha e dessa vez não veio nada. Não senti que inchou também as minhas bochechas. O nariz também não inchou (?) Fiquei bem tranquila".

Viih também contou que está com algumas estrias na barriga. "Dessa vez, veio algumas estrias na barriga. Algumas na frente, acredito que pela posição dele [Ravi]. Na gravidez da Lua não veio na frente, veio dos lados porque ela estava sentada na barriga".