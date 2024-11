Peões planejam alvo para Roça de A Fazenda: 'Tem que pensar numa 2ª opção'

Sacha Bali, Luana Targinno, Gui Vieira e Yuri Bonotto planejaram a próxima Roça de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os aliados pensaram na roça desta semana. Eles levantaram algumas possibilidades, caso Zé Love não possa ser indicado pela fazendeira Luana.

Sacha: "Deixa eu falar uma parada importante: Luana, você tem que pensar numa segunda opção, caso o Poder do Lampião seja imunidade e o Juninho dê para o Zé".

Gui: "Com certeza, se ele tiver uma imunidade, ele vai dar para o Zé!".

Yuri: "Ele deixa o dele na reta, e dá [a imunidade] para o Zé".

Gui: "É capaz disso!".

Luana: "Então... Eu não sei se colocaria o Albert agora. Mas eu colocaria o Sidney".

Sacha: "Eu acho bom colocar o Sidney".

Yuri: "Eu acho uma boa opção! Eu colocaria ele agora. Nossa, mano, tirou as palavras da minha boca".

Luana: "(...) Se bem que Babi me dá várias indiretas, me chama de defensor de agressor...".

Sacha: "E acho que, agora, ela está num momento pior que o Albert. Ela acabou de vir dessa coisa de 'agressor' aí...".

Luana: "A Babi está me provocando muito".

Sacha: "Mas o Sidney está num momento em que, se ele sair ou ficar, vai dizer muito sobre ele. A Babi já não diz muito... Se colocar a Babi ou a Vanessa, não dá para ter leitura".

Luana: "Vai, sim. São as garotas do Zé".

Sacha: "Mas o Sidney é vice dele. Toda vez que tem alguma coisa, o Zé sempre chama o Sidney".

Luana: "O que vocês acham? Babi ou Sidney?".

Yuri: "Sidney".

Luana: "E tu, Gui?".

Gui: "Babi. Ela fez mais coisas que o Sidney, duvidou no programa... Acho que não foi bem-visto isso".

Sacha: "A questão é: quem vocês preferem que fique na casa?".

Yuri: "Babi".

Sacha: "Ela só fica passando maquiagem o dia inteiro. Não sabe de jogo nenhum".

