Vivi Noronha se casou com MC Poze 6 dias antes de operação policial

Investigada pela polícia civil do Rio de Janeiro, a influenciadora Vivi Noronha, 20, se casou há apenas seis dias com o MC Poze do Rodo, 25, com quem tem três filhos.

Como foi o casamento?

A cerimônia aconteceu no sábado (26), com uma grande festa no Rio de Janeiro.

PRA SEMPRE NÓS pic.twitter.com/LbuFGUMXgL

-- MC POZE DO RODO (@mcpozesdorodo_) October 26, 2024

Vivi usou um longo véu sobre um vestido branco de renda. Com detalhes brilhantes, vestido deixou os ombros da noiva à mostra.

Poze usou um terno bege, com gravata borboleta. O look do noivo combinou com o de seus padrinhos, como mostrado em seus stories dos bastidores do casamento. Ele também vestiu sapatos brancos.

Famosos estiveram presentes na celebração e registraram detalhes nas redes sociais. "Como é que nosso chefe está? Vai chorar não, hein, chefe? Sabe que eu te amo", disse o rapper Oruam, que acompanhou o casamento como um dos padrinhos de Poze e gravou um momento em que o noivo parece ficar emocionado com o evento.

IRMANDADE! Se liga no que o Oruam falou para o Poze no dia do seu casamento: ? pic.twitter.com/0FmOFHMMBd

-- FUNK 24POR48 (@funk24por488) October 26, 2024

Poze pediu Vivi em casamento no palco Espaço Favela, do Rock in Rio, em setembro.

Os dois são pais de três filhos e já se separaram anteriormente. Em 2021, quando Vivi estava grávida do terceiro filho do casal, eles terminaram, mas reataram o relacionamento neste ano.

Operação Rifa Limpa

Ação batizada de "Rifa Limpa" investiga sorteios ilegais divulgados nas redes sociais. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do RJ.

Delegacia de Defraudações apura os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Até o momento não foram expedidos mandados de prisão.

Investigações apontam que os influenciadores utilizavam redes sociais, que contam com milhões de seguidores, para "obter lucros ilícitos" por meio de "mecanismos fraudulentos". Para dar uma falsa aparência de legitimidade aos sorteios, os criminosos utilizavam parâmetros da Loteria Federal, mas "sem realizar auditoria oficial" para verificar a autenticidade dos ganhadores

Influenciadores Roger Rodrigues dos Santos, Roginho Dú Ouro, Jonathan Luis Chaves Costa, o Jon Jon; e Leandro Medeiros, o Lacraia, também são alvos de busca e apreensão na manhã desta sexta.