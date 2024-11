Gisele Bündchen dará pausa no trabalho durante a gravidez, diz site

Gisele Bündchen, 44, está à espera de seu terceiro bebê, o primeiro com o namorado, o instrutor de jiu-jítsu brasileiro Joaquim Valente, 35.

O que aconteceu

De acordo com o TMZ, a super modelo decidiu dar uma pausa do trabalho. Fontes próximas a Gisele disseram que ela filmou alguns projetos até o início de outubro.

Agora, a celebridade decidiu 'sossegar' em relação aos compromissos profissionais. Gisele já é mãe de Benjamin, 15, e Vivian, 11, ambos com o ex-marido, Tom Brady, 47.

Segundo o veículo internacional, ainda não há uma previsão para que a brasileira retorne ao trabalho. Os informantes disseram que ela pretende 'estar 100% pronta' para voltar às atividades.

Ainda de acordo com o TMZ, Gisele está no sexto mês de gestação. Além disso, ela e Joaquim pretendem descobrir o sexo do bebê apenas no parto.