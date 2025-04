No Paredão, Guilherme chora e é consolado por Diego: 'Estou agoniado'

No Paredão, Guilherme foi às lágrimas no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O pernambucano chorou horas antes da noite de eliminação. Ele, que está no Paredão com a sogra e Renata, se mostrou nervoso e foi confortado por Diego Hypolito.

Guilherme: "Estou agoniado, como se tivesse algo engasgado aqui. E não sei o que é".

Em seguida, o pernambucano abaixa a cabeça e cai no choro. Diego se aproxima e faz carinho nas costas do brother, em silêncio.

Guilherme: "Acho que é medo, mesmo. Disso aqui acabar, de sair... Mas eu não quero chorar na frente de Del para ela não ficar nervosa também. Nem posso".

Diego: "Mas se tiver que chorar, tem que chorar, Gui.

Guilherme: "Mas ela vai ficar mais nervosa ainda. Ela já está muito nervosa".

