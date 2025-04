Delma faz desabafo e expõe angústia no BBB: 'Cansada, esgotada, fraca'

Delma se mostrou angustiada hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A pernambucana, que está no Paredão, se queixou para Vitória Strada e Guilherme do estresse do confinamento e citou saudades dos familiares. Ela também reclamou de ficar trancada na casa durante a manutenção externa.

Delma: "Ai, meu Deus, que saudade da minha família. Saudade tão grande da minha casa. Quando eu fico presa, fico desesperada de saudade. A dor é ainda maior quando estou aqui, dentro deste quarto, presa. A maior prova de resistência que eu estou aguentando é estar aqui, presa, dentro deste quarto".

Guilherme: "A senhora já superou várias vezes, e vai superar hoje de novo".

O brother foi até a sogra e a abraçou. "Deus sabe o que é melhor para a gente sempre. Estou agoniado também, mas não tem o que fazer. Só esperar", disse Guilherme. Minutos depois, ela voltou a se queixar.

Delma: "Ai, queria tanto ver a minha filha, meu Deus. Tanto. Ver a minha filha e a minha família. Estou sonhando com esse dia depois de ver o rostinho de cada um".

Guilherme: "Falta pouco, já tem dia e hora marcada".

Delma: "Não tem dinheiro que pague o carinho da sua família. O maior tesouro da gente está lá fora, não está aqui dentro, não. E vou dizer uma coisa: esses três meses aqui dentro serviu para me mostrar que o meu maior tesouro está lá fora".

Guilherme: "É justamente por esses tesouros que a gente está aqui dentro".

Delma: "Estou perdendo as minhas forças, já. Estou cansada".

Vitória: "Já aguentou tudo isso...".

Delma: "Estou cansada, esgotada. Estou fraca demais. E quando me prendem... Quando você é preso numa gaiola, dá valor à liberdade. E dá valor mais ainda à família. Nunca fiquei tão longe por tanto tempo. É o que me dói mais".

