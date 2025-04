Vinícius apoia romance de Aline, mas se afasta de Diogo: 'Minha intuição não estava errada'

Vinícius, eliminado do BBB 25 no último sábado, 13, está se atualizando de tudo o que aconteceu fora da casa. Entre os assuntos que mais chamaram sua atenção estão falas de Diogo Almeida e Dona Vilma sobre ele durante o confinamento. Depois de rever algumas cenas, o baiano foi direto: não pretende manter contato com nenhum dos dois.

"O Diogo e a Dona Vilma são pessoas que eu pretendo não manter contato porque várias foram as falas que eu já pude assistir e perceber que eles nunca quiseram essa aproximação, como eles diziam querer, dentro da casa. Eu fico muito feliz de não ter errado. A minha intuição não estava errada, porque eu senti exatamente isso", explicou. As informações são do Gshow.

Apesar do distanciamento com o ator, Vinícius se mostrou tranquilo ao comentar sobre a possibilidade de Aline, sua grande aliada no programa, engatar um romance com Diogo. "Se ela quiser ter algo com ele aqui fora, ela tem todo o direito. Se ela se sentir amada e cuidada por ele, está tudo bem. Ele só não foi uma pessoa agradável pra mim. Não significa que ele não vai ser pra tantas outras pessoas", disse.

Durante o Encontro com Patrícia Poeta, Aline afirmou que "o futuro a Deus pertence" ao ser questionada sobre os dois. Vinícius, por sua vez, reforçou que está com ela em qualquer escolha. "Com certeza apoiaria, até porque a minha amiga, a pessoa que eu quero bem é a Aline. O que vai vir de resto é só soma", declarou.