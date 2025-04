Globo grava especiais de 'Vídeo Show' e 'Vídeo Game' para programação de 60 anos; veja como foi

Miguel Falabella, Cissa Guimarães, André Marques, Angelica, Otaviano Costa e Monica Iozzi são alguns dos astros e estrelas que se reencontraram para as gravações das edições especiais do Vídeo Show e do Vídeo Game. O retorno temporário dos programas vespertinos faz parte da programação de 60 anos da Globo.

Realizadas no início do mês nos Estúdios Globo, as filmagens contaram com retornos de quadros clássicos como o Túnel do Tempo e o Falha Nossa, além de um tour pelos bastidores dos estúdios com Paulo Vieira, conversas com grandes nomes do jornalismo da casa e uma homenagem a mestres do humor. No Vídeo Game, disputaram as duplas Xuxa e Junno Andrade contra Fabio Porchat e Priscila Castello Branco.

As novas edições dos programas não são as únicas novidades do mês. Um documentário sobre a carreira de Gloria Maria, uma nova abertura para o Fantástico, uma edição comemorativa do Globo Repórter e a estreia de Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo também fazem parte da comemoração da emissora carioca.

"Não tem como não ficar emocionado com este momento. São muitas lembranças, desde o tempo de Teatro Fênix. Quando fui convidado para participar, insisti com Boni que eu era ator, e ele disse que as pessoas conheceriam a pessoa e não um personagem, disse que eu seria o Falabella. E até hoje as pessoas falam do Vídeo Show comigo", comentou Miguel Falabella, segundo comunicado enviado pela Globo.

"Foi muito forte reencontrar o Miguel ali. A gente se considera pai e mãe, e depois vieram outros maravilhosos que fizeram esse programa pelo qual a gente tem muito amor e carinho", completou Cissa Guimarães.

Já Angélica, que recebe no Vídeo Game dois casais que devem testar seus conhecimentos sobre novelas, famosos e curiosidades, considera uma sorte fazer parte dessa história.

"A vida é feita de encontros, a televisão é feita de encontros, de aprendizado, de troca, de equipe. Isso tudo tinha bastante, tanto no Vídeo Show como no Vídeo Game. Eu tive a sorte, acho que foi um presente, de poder apresentar os dois, de poder estar nesses dois projetos tão vencedores da televisão", finaliza.

Quando as edições do ‘Vídeo Show’ e do ‘Vídeo Game’ vão ao ar?

A edição especial do Vídeo Show será exibida no dia 24 de abril, sexta-feira, após Vale Tudo. Já o Vídeo Game vai ao ar no sábado, 26, logo após o Jornal Hoje.