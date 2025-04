Diogo e Vilma ficam presos no elevador, e ator propõe sarau: 'Algo leve'

Diogo Almeida, 40, e Vilma, 68, passaram um perrengue ao chegarem no condomínio da mãe de Gil do Vigor.

O que aconteceu

Após deixarem o confinamento do BBB 25, mãe e filho foram convidados para um jantar na casa de Jacira Santanna. Acompanhado de toda sua família, o ator chegou no condomínio e, enquanto subia até o andar da mãe do apresentador, o elevador quebrou e os deixou presos por mais de 50 minutos.

Em seu perfil do Instagram, Diogo mostrou alguns momentos dessa saga e explicou aos seguidores. "A dona Jacira e a minha mãe, Vilmoca, elas combinaram um jantar [...] e foi ótimo, mas antes do jantar, na hora que chegamos no condomínio, fomos subir de elevador, e ele parou!", relatou.

O ator garantiu que tentou levar a experiência de uma forma leve, visto que nunca havia passado por algo parecido. "Aí eu falava 'gente, vamos contar histórias, vamos ouvir histórias, por que não um sarau? Vamos cantar músicas'", relembrou.

Ainda de acordo com ele, ao entrarem em contato com os funcionários do condomínio, foi informado que o técnico do elevador levaria até 50 minutos para chegar até o local. "Ficamos esperando. O técnico chegou por volta de 45 minutos, e aí, para minha surpresa, ele teve que fazer [eles descerem] com uma manivela, parece. Ele foi fazendo um trabalho manual", explicou.

Diogo garantiu que o momento não foi de aflição pela forma que eles decidiram levar o momento. "Transformamos essa experiência em algo leve. Nos divertimos, rimos, demos boas gargalhadas lá dentro, mas é tenso, porque começa a ficar muito abafado. E se ficarmos apegados na situação, no fato de estarmos ali, em um lugar apertado, o ar realmente vai ficando mais abafado e isso pode gerar uma ansiedade. Mas eu procurei brincar com a situação e tornar o momento o mais leve possível.

