Enquete UOL não deixa dúvidas e sister deve ir para degola hoje no BBB 25

O 17º paredão do BBB 25 desenha um cenário desfavorável para Delma, que lidera com folga a rejeição segundo a enquete do UOL. Ela é apontada como a principal candidata a deixar o reality nesta noite. Renata e Guilherme completam a formação do paredão.

O que diz a enquete UOL

Na parcial mais recente, divulgada às 12h35 (horário de Brasília), Dona Delma aparece com 54,46% dos votos. O número representa um leve crescimento em relação à medição anterior, das 10h36, quando ela tinha 54,04%.

Renata segue na segunda posição, com 36,94% dos votos. Apesar da colocação, a diferença em relação à líder da rejeição indica que sua permanência no jogo está praticamente assegurada.

Já Guilherme aparece bem distante do risco de eliminação. Com apenas 8,60% da votação, o brother é o menos ameaçado entre os emparedados.

O resultado oficial será revelado hoje, durante a transmissão do BBB 25, que vai ao ar a partir das 22h25, conforme a programação da emissora. Vote abaixo na enquete do UOL!