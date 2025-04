Rodrigo Santoro compartilha foto ao lado de Owen Wilson em bastidores de filme

Rodrigo Santoro compartilhou no Instagram novas imagens de bastidores de Runner, novo filme de Scott Waugh (Os Mercenários 4). Nas fotos, o brasileiro aparece ao lado de Owen Wilson (Loki) e dá vislumbres do que acontece por trás das câmeras na produção.

"Bons momentos nos bastidores de #Runner. Que alegria trabalhar rodeado de pessoas incríveis!", escreveu o ator na legenda.

Runner é mais um título no currículo internacional de Santoro. Nos últimos anos, o brasileiro atuou nas séries Reprisal, da Hulu, Westworld, da HBO, Sem Limites, do Prime Video, e Wolf Pack, do Paramount+, além de atuar ao lado de Jamie Foxx em Power (2020), para a Netflix.

Protagonizado por Alan Ritchson, Runner acompanha um entregador que tem três horas para transportar um coração para um transplante que pode salvar uma garota de sete anos. Seu caminho se complica, no entanto, quando ele começa a ser perseguido por criminosos a caminho do hospital.

Além de Ritchson, Santoro e Wilson, o elenco do filme é formado por Leila George (Disclaimer), Geraldine Hakewill (Cinco Quartos), Peta Sergeant (Supergirl), Adriana Barraza (Meu Amigo Pinguim), Sullivan Stapleton (Ponto Cego) e Goran D. Kleut (Furiosa: Uma Saga Mad Max). O longa está sendo filmado na Austrália.