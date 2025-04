William Levy, galã de novelas mexicanas exibidas pelo SBT, é preso nos EUA

Colaboração para Splash, no Rio

O ator William Levy, famoso por papéis em novelas mexicanas exibidas no Brasil pelo SBT, foi preso ontem no sul da Flórida, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Astro enfrenta acusações de intoxicação desordeira em local público e invasão de propriedade. As informações foram divulgadas pelo canal NBC.

Levy foi conduzido para a Cadeia Principal de Broward, na cidade de Weston. O ator segue sob custódia e até o momento não foram divulgados detalhes sobre o pagamento de fiança ou previsão de soltura.

Ator ganhou destaque entre o público brasileiro por protagonizar novelas de grande sucesso na grade da emissora de Silvio Santos. Entre os títulos, "Café com Aroma de Mulher" (2021), "Cuidado com o Anjo" (2008), "Triunfo do Amor" (2010) e "Sortilégio" (2009).