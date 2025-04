Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 16 a 26/4

Ulisses pede ajuda para Sérgio. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 16 de abril

Carlito pede que Érico aceite o convite para sua turnê. Ulisses pede ajuda a Sérgio para salvar o Gente Fina. Bia sofre com a indiferença de Beto e Ronaldo. Edu e Celeste se encontram clandestinamente. Raimundo apoia Beto na luta pelo Gente Fina. Zélia e Juliano comemoram o sucesso de seu plano contra Maristela, que está cada vez mais confusa. Uma multidão se reúne para salvar o Gente Fina. Beatriz confronta Bia.

Quinta-feira, 17 de abril

Bia se preocupa com as confusões de Maristela. O protesto contra a desapropriação do Gente Fina é noticiado em diversos jornais. Celeste sente um forte enjoo e teme estar grávida. Juliano e Zélia confundem Maristela, que assina um acordo que prejudicará a empresa. Clarice anuncia a Juliano que viajará com Teresa. Sérgio conta a verdade sobre Paty para Jacira.

Sexta-feira, 18 de abril

Edu confirma a gravidez de Celeste. Jacira termina o relacionamento com Sérgio. Basílio descobre que Maristela está sendo dopada e confronta Zélia. Maristela se desespera com o contrato assinado por engano. Amália constata que o clube Gente Fina salvou sua família. Celeste desmaia, e Edu se desespera.

Sábado, 19 de abril

Amália descobre uma forma de salvar o clube da desapropriação. Edu afirma a Celeste que suas mães precisam saber da gravidez. Juliano e Zélia submetem Maristela a uma avaliação médica. Ulisses afirma a Glorinha que ainda a ama. Carlito comemora com Érico o sucesso do pai como artista. Todos comemoram a suspensão do despejo contra o Gente Fina. Maristela é interditada judicialmente. Basílio revela a Juliano que se casou com Maristela e responderá por ela na empresa.

Segunda-feira, 21 de abril

Juliano expulsa Basílio da empresa, e Zélia o questiona sobre a autenticidade de sua certidão de casamento com Maristela. Ulisses procura Glorinha. Maristela descobre que Basílio forjou o casamento com ela. Bia tenta retomar sua amizade com Celeste e Eugênia. Basílio explica seu plano contra os Alencar para Clarice e Beatriz. Raimundo e Beto desconfiam do comportamento de Celeste. Celeste tem um sangramento. Clarice descobre que Valéria está morta.

Terça-feira, 22 de abril

Clarice sonda Maristela sobre a morte de Valéria. Basílio prova a autenticidade de seu casamento com Maristela. Celeste conta a Lígia sobre a gravidez. Zélia garante a Basílio que será sua inimiga. Clarice conta a Beatriz sobre Valéria. Beatriz pede que Basílio proteja Clarice dos Alencar. Anita confronta Edu sobre o estado de Celeste. Lígia se emociona quando Celeste a chama de mãe. Bia sofre com a rejeição de suas amigas e pede ajuda a Ronaldo. Basílio revela a Maristela que Juliano a está dopando.

Quarta-feira, 23 de abril

Basílio explica seu plano a Maristela. Lígia conversa com Raimundo sobre a gravidez de Celeste. Beto e Ronaldo apoiam Celeste. Basílio se muda para a mansão dos Alencar. Celeste afirma que se casará com Edu. Maristela confronta Juliano sobre tê-la dopado. Raimundo conversa com Alfredo sobre a situação de Celeste. Ronaldo orienta Bia sobre como pode se reaproximar de Celeste.

Quinta-feira, 24 de abril

Juliano desconfia de Clarice. Clarice mostra a Teresa suas telas de arte. Vera conversa com Celeste. Beto lamenta por Clarice não acreditar em sua história sobre Bia. Raimundo autoriza o casamento de Edu com Celeste. Juliano percebe rastros de tinta no sapato de Clarice. Sérgio sofre pelo afastamento de Jacira. Juliano confronta Teresa. Maristela e Basílio demitem Zélia. Bia tenta se reaproximar de Celeste e Eugênia. Maristela se apressa em marcar a data do casamento de Beto e Bia. Zélia e Juliano deduzem que Clarice voltou a pintar.

Sexta-feira, 25 de abril

Raimundo lamenta o sofrimento de Beto com seu futuro casamento com Bia. Maristela e Bia comentam sobre o colar de joias roubado. Jacira compra o colar de Coralina, sem que as duas saibam que se trata de uma joia valiosa. Beatriz afirma a Clarice que Bia mente sobre Beto. Topete pede Eugênia em namoro. Clarice pede que Bia confesse a verdade sobre suas artimanhas contra Beatriz. Juliano confirma que Clarice mudou seus remédios. Mônica alerta Zélia sobre a visita de duas mulheres misteriosas.

Sábado, 26 de abril

Zélia se revolta contra Mônica e teme que Clarice tenha descoberto sua real identidade. Bia nega que tenha armado contra Beatriz. Eugênia rejeita o pedido de namoro de Topete. Eugênia e Jacira se preocupam com a saúde de Teresa. Alfredo confronta Juliano sobre a brincadeira de mau gosto com Teresa. Alfredo, Teresa, Eugênia e Jacira vão à praia. Clarice percebe que Juliano a está dopando novamente.