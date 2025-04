Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 16 a 26/4

Cacá segue um conselho de Chico. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 16 de abril

Tati fica mexida com a discussão com Doralice. Gerson prende Roxelle novamente. Tati toma uma decisão. Chico consola Cacá. Violeta mente sobre Cacá para Ruth. Rodolfo questiona Gerson sobre Roxelle. Rosana conversa com Edson sobre Jão. Marco comenta com Violeta sobre a visita de Cacá, e Ruth provoca a ex de Osmar. Cacá segue o conselho de Chico ao falar com Violeta. Alberto flagra Doralice chorando pelo desentendimento com Tati. Ruth procura Cacá. Osmar vai à casa de Joyce. Madalena e Jão encontram Doralice desmaiada em casa.

Quinta-feira, 17 de abril

Madalena e Jão levam Doralice para o hospital. Cacá revela a Ruth que Violeta tirou seu filho à força. Osmar e Joyce ficam juntos. Ruth conta sobre sua visita a Cacá para Marco. O médico conversa com Madalena, Tati e Osmar sobre o estado de Doralice. Rodolfo convida Gigi para ir com ele até o haras. Roxelle muda seu comportamento diante de Gerson. Sebastian tenta tirar satisfações com Joyce sobre Osmar e leva um fora. Alberto fica com Doralice no hospital. Cacá avisa a Chico que Ruth marcou um encontro com ela. Rodolfo e Gigi seguem para o haras. Violeta se surpreende quando encontra Cacá na casa de Marco.

Sexta-feira, 18 de abril

Marco exige que Violeta entregue o neto para Cacá. Rodolfo convida Gigi para viajar com ele e Belisa. Chico comemora o reencontro de Cacá com o filho. Osmar conversa com Doralice no hospital. Violeta não aceita a investida de Marco. Gigi e Rodolfo contam para Belisa sobre Roxelle. Rafa vê Nando comprando anabolizantes de forma ilícita no estacionamento da academia, e conta para Silvia. Madalena experimenta seu vestido de noiva. Violeta vai ao hospital falar com Doralice. Osmar faz um pedido inusitado para Madalena.

Sábado, 19 de abril

Madalena não aceita o pedido de Osmar. Roxelle teme não conseguir ajuda. Jão pede para conversar com Cacá. Doralice se preocupa com a conversa que Osmar quer ter com Madalena. Alberto dorme no quarto de Doralice no hospital. Tati sofre pela falta de Jin. Chega o dia do casamento de Jão e Madalena. Gigi e Sebastian contam para Rodolfo e Belisa sobre o que houve com Roxelle. Doralice, Tati e Cida ajudam Madalena a se arrumar para o casamento. Neuza se emociona ao ver Jão arrumado para o casamento. Osmar surpreende Gerson. Nando admira Tati. Cida e Sidney tentam acalmar Jão. Madalena chega à igreja.

Segunda-feira, 21 de abril

Madalena sente a presença de Lindomar ao entrar na igreja, e se emociona. Joyce ajuda Osmar a chegar à igreja. Jô vê Caçapa e Zezito conversando, e decide seguir os dois. Gerson deixa a cadeia. Chico e Cacá ajudam Jô. Madalena e Jão se casam. Violeta e Marco ficam juntos. Joyce fica entre Osmar e Sebastian. Jô e Cacá entram em confronto com Zezito e Caçapa. Jin foge para se encontrar com Tati. Rodolfo avisa a Marco do sumiço de Gerson. Osmar pede o divórcio para Violeta. Jin e Tati ficam juntos. Doralice consegue um coração para seu transplante.

Terça-feira, 22 de abril

Madalena, Jão e Alberto se alegram com Doralice. Jin fala com Tati sobre o contrato com sua produtora. Doralice chega ao hospital para a cirurgia. Passam-se alguns meses. Chega o dia do último show de Jin, e Tati fica animada. Violeta faz uma proposta para Cacá. Joyce e Osmar namoram, e Sebastian sofre. Matias se aproxima de Silvia. Gerson pede ajuda a Rodolfo. Violeta se encontra com Gerson. Jão se preocupa com Nando. Nando é internado em estado grave.

Quarta-feira, 23 de abril

Rosana reza pela recuperação de Nando. Jão e Edson descobrem que Nando precisa de um transplante. Tati e Cida conversam com Miranda. Gerson dispensa Violeta. Jin volta para a casa de Doralice. Miranda se culpa pelo que houve com Nando. Jão pesquisa sobre o caso de Nando. Jô se insinua para Roxelle. Cacá pensa em aceitar a proposta de Violeta. Osmar chama Joyce de Violeta. Jão conversa com o médico sobre o transplante de Nando.

Quinta-feira, 24 de abril

O médico explica os procedimentos da doação de órgãos para Jão. Joyce sugere que Osmar investigue a história de Violeta. Chico reclama de Cacá cogitar a proposta de Violeta. Cida pede que Miranda assuma sua responsabilidade sobre o caso de Nando. Gerson pede apoio de um membro da cúpula para atacar Osmar. Gigi é chamado para dar uma entrevista sobre sua trajetória de vida. Nando revela para Rosana sobre Miranda. Edson, Rosana e Nando se surpreendem com Jão. Osmar conversa com o advogado de Violeta. Rosana procura Neuza.

Sexta-feira, 25 de abril

O resumo do penúltimo capítulo não será divulgado pela emissora.

Sábado, 26 de abril

O resumo do último capítulo não será divulgado pela emissora.