João Pedro revela vontade de 'ficar perto' de Diego: 'Sinto uma coisa boa'

Diego Hypolito e João Pedro conversaram no fim da tarde de hoje na cozinha do BBB 25 (Globo) e trocaram elogios.

O que aconteceu

João Pedro apontou que mesmo estando em um lado rival ao ginasta, ele o está ajudando. "Uma das pessoas que está me descontraindo, depois que o meu irmão saiu, é você. Acredita? Por isso que eu falo, rapaz, dá vontade de ficar perto do Diego".

Depois que o meu irmão saiu, eu fiquei meio triste... mas, quando eu estou perto de você, eu não sei, parece que eu sinto uma coisa boa, uma paz. João Pedro

Diego Hypolito agradeceu e também elogiou o salva-vidas de rodeios. O ginasta reforçou que nunca viu nada de errado nos gêmeos, mesmo jogando do lado oposto.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas