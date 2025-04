Eventos com atores de 'Round 6' são cancelados no Brasil e frustram fãs

O cancelamento de dois eventos com grandes atores sul-coreanos decepcionou os fãs brasileiros de K-dramas na última semana. Os dois astros da segunda temporada de "Round 6" (Netflix) tiveram os eventos programados no Brasil cancelados em cima da hora.

Os atores Wi Hajoon e Park Sunghoon tinham fan-meetings (encontros com fãs) nos dias 18 e 19 de abril, respectivamente. Hajoon faria um evento solo no Vibra São Paulo, enquanto Sunghoon seria uma das atrações principais do festival K-Wave.

Com pouca divulgação e problemas não divulgados, as produtoras cancelaram os eventos e prometeram devolução do dinheiro dos ingressos. Para a coordenadora de vendas Ananda Damasceno, 38, o dinheiro não é o único problema, mas, sim, o sonho de ver o ator preferido "indo por água abaixo", afirma. A vendedora é muito fã de Wi Hajoon e estava ansiosa para encontrá-lo ao vivo.

Os eventos de encontro de fãs com ídolos sul-coreanos, oferecem diversos pacotes de interação, que envolvem fotos individuais ou em grupo, conversa breve com o artista e benefícios vip, como entrar antes no local. Para ter esses "privilégios", os fãs chegam a desembolsar mais de R$ 2.000. No evento de Hajoon, o ingresso platinum custava R$ 1.790. O mais barato era na plateia, por R$ 225 a meia-entrada.

Além da quebra de expectativa e confiança dos fãs, o crescente número de cancelamentos em cima da hora prejudica quem mora longe de São Paulo e se programou para o evento. "Moro em Belo Horizonte, ou seja, além de ingresso, tive que comprar passagem, hospedagem, alinhar para alguém ficar com a minha filha, para a minha folga do trabalho. Fan-meeting não é só sobre o dinheiro, mas as expectativas e sonhos realizados" complementa Ananda.

As empresas envolvidas nos eventos dão explicações vagas e culpam fatores externos, mas com a quantidade de cancelamentos fica claro que há mais problemas por trás, como falta de pesquisa de público, datas mais espaçadas para os fãs conseguirem se recuperar financeiramente e conversas diretas com o público, para entender demanda e formas de promover os artistas, que muitas vezes são os últimos a saberem do cancelamento.