Dior apresenta coleção de outono nos jardins de antigo templo de Kyoto

Por Irene Wang

KYOTO, Japão (Reuters) - A diretora criativa da Dior, Maria Grazia Chiuri, apresentou nesta terça-feira sua coleção de outono com estilos soltos e minimalistas no jardim do Templo Toji, em Kyoto.

Modelos desfilaram por um largo caminho de seixos e por uma passarela exibindo longos sobretudos e vestidos, em sua maioria de cores sombrias, alguns transpassados no peito no estilo quimono.

Havia calças soltas, jaquetas de mangas largas e vestidos longos e arejados com padrões de flores brilhantes. Alguns looks foram complementados com um único brinco ou uma bolsa transversal.

A casa de moda francesa trabalhou com especialistas locais, incluindo a tradicional empresa têxtil japonesa Tatsumura Textile Co. para os designs, que se basearam nos estilos dos séculos 15 e 16.

"Fizemos vários protótipos diferentes e, a partir deles, a versão final foi selecionada para produção", disse à Reuters Iku Tatsumura, presidente da empresa sediada em Kyoto.

Um tecido à base de prata ficou menos brilhante assumir uma aparência mais moderna, enquanto as roupas da marinha foram clareadas com tons de cinza, disse ele.

"No total, todo o processo levou cerca de um ano."

Os laços da Dior, de propriedade da LVMH, com o Japão, onde realizou exposições e desfiles de moda e vestiu membros da realeza, remontam ao seu fundador, Christian Dior, que em 1957 criou casacos para se ajustarem ao formato do quimono.

Para o final, as modelos se alinharam em frente ao templo em estilo pagode, fundado em 796, enquanto Chiuri, que se juntou à Dior em 2016, fazia uma reverência, e após uma pausa, um rápido aceno ao público.

