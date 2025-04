Gene Hackman e Betsy são enterrados mais de 1 mês após serem achados mortos

Os corpos de Gene Hackman e Betsy Arakawa foram enterrados quase dois meses depois de o casal ser encontrado sem vida na mansão em que moravam, no Novo México, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Gene e Betsy foram sepultados em um funeral privado em Santa Fé, no mesmo estado em que moravam. O enterro ocorreu de forma discreta, apenas com a presença de familiares e amigos próximos do casal, segundo informações da revista People.

Casal só foi sepultado após liberação das autoridades. Ainda de acordo com a People, o Escritório do Investigador Médico do Novo México retirou os nomes de Gene e Betsy da lista de pessoas mortas "não reclamadas", ou seja, que os parentes não tinham sido localizados.

Gene Hackman e Betsy Arakawa, 65, foram encontrados mortos em casa por um funcionário no dia 27 de fevereiro.

Betsy morreu primeiro em decorrência de um vírus. A autópsia revelou que ela havia contraído hantavirose, uma infecção viral transmitida por ratos que causa sintomas respiratórios, dores e náusea. Os investigadores determinaram 11 de fevereiro como a data da morte.

Gene Hackman morreu uma semana depois. A causa da morte foi determinada como doença cardiovascular, tendo Alzheimer como agravante. Segundo o legista, ele tinha pressão alta e já tinha um histórico de infartos.

Autoridades sanitárias descobriram que a propriedade do casal estava infestada por ratos. O departamento de Saúde Pública do Novo México realizou avaliação ambiental uma semana após eles serem encontrados mortos.