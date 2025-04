Nick Carter, do Backstreet Boys, é acusado de agressão sexual

O cantor Nick Carter, integrante da famosa banda Backstreet Boys, está no centro de mais uma grave acusação de agressão sexual. Desta vez, a denúncia foi feita por Laura Penly, que afirma ter sido vítima do artista entre o fim de 2004 e o início de 2005, quando tinha 19 anos.

O que aconteceu

Laura contou que mantinha um breve relacionamento consensual, mas o cantor teria forçado relações sexuais. Em entrevista para a revista People, a jovem comentou que chegou a negar as relações, mas que Carter teria desrespeitado as recusas. A moça também relatou que, após o abuso, foi aconselhada a não comentar sobre o ocorrido.

Nick chegou a pedir desculpas, segundo Laura. Ainda em entrevista, a mulher comentou que o cantor pediu desculpas em um novo encontro, mas logo depois a situação acabou se repetindo.

Diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. Laura afirmou à People que acabou contraindo algumas infecções após a relação sexual com o ator. A moça citou diagnóstico de clamídia, gonorreia e HPV, sendo este último responsável por ter desenvolvido nela um câncer no colo do útero. Além das consequências físicas, ela afirma enfrentar até hoje traumas emocionais, dificuldades em relações afetivas e problemas de saúde decorrentes do caso.

Assessoria do cantor nega. "Isso é apenas mais uma das mesmas bobagens de grupo de conspiradores e seus advogados que continuam a abusar do sistema judiciário para tentar arruinar Nick Carter", afirmou a nota oficial. A defesa mantém a postura de que todas as acusações são infundadas e reitera a inocência do artista", disse a equipe jurídica de Carter em comunicado à imprensa.