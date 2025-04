Cantor Netinho celebra ganho de peso durante tratamento contra câncer

Netinho usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para dividir um momento de alívio com os fãs. Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, o cantor contou que vai receber alta nesta quarta-feira, 16, após concluir a segunda fase da quimioterapia. Diagnosticado com um linfoma raro, tipo de câncer que atinge o sistema linfático, o artista segue confiante no tratamento.

"Estou finalizando a segunda fase. Amanhã sairei de alta pela segunda vez e, em breve, volto para continuar as outras etapas da quimioterapia", escreveu. Ao todo, serão seis ciclos. Ele também comemorou um pequeno progresso que faz toda a diferença na recuperação: "Ganhei 1 kg de ontem pra hoje".

Mesmo com os efeitos do tratamento, como a queda de cabelo e da barba, Netinho demonstrou otimismo. "Só quando acaba que volta a crescer tudo de novo", comentou.

Ao fim das seis fases da quimioterapia, o cantor passará por um transplante de medula óssea autogênico, ou seja, feito com suas próprias células-tronco. "Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo", explicou, em um vídeo publicado na última semana.

Desde o fim de março, Netinho tem compartilhado com frequência os bastidores do tratamento. O diagnóstico veio após ele sentir dores nas costas e nas pernas, o que o levou a ser internado em 26 de fevereiro. Por conta disso, precisou cancelar a agenda de shows durante o carnaval deste ano.

As postagens têm recebido uma enxurrada de apoio e mensagens de carinho. Aos 58 anos, Netinho segue cercado pelo afeto dos fãs, e mostra, com transparência e bom humor, que está enfrentando a fase difícil com coragem e esperança.