Pedro Sampaio se apresenta em versão portuguesa do 'Big Brother'

Em Portugal, onde realizou três shows de sua turnê O Astro com ingressos esgotados, Pedro Sampaio fez uma participação no Big Brother do país. No confinamento de lá, o cantor aproveitou o momento para divulgar sua nova música: Bota Um Funk.

Tal qual acontece no reality aqui do Brasil, a casa recebe artistas em suas festas. Além de fazer música para os confinados, Pedro teve a oportunidade de conversar com os participantes, com direito a ouvir algumas polêmicas da casa.

Na sua apresentação, além do novo single, que divide com Anitta e MC GW, Pedro fez um DJ set, o artista mostrou seus grande sucessos.