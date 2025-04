Guilherme se revolta e detona João Pedro: 'Não consigo nem estar perto'

Disputando o 17º Paredão do BBB 25 (Globo) contra Delma e Renata, Guilherme criticou ter sido escolhido pelo líder João Pedro para a berlinda no último domingo.

O que aconteceu

Conversando com a sogra no Anos 50, Guilherme confessou. "Não consigo nem estar perto."

Delma tentou explicar a lógica usada pelo gêmeo ao indicar Guilherme. "Se um voltou [do Paredão], eles têm medo e colocam outro."

O genro rebateu. "Assim ninguém assume seu B.O, né? Ele tinha dito pra mim, Del, que não votaria em mim e Vinícius enquanto tivesse opção. E falou várias vezes que é de cumprir a palavra."

Disse que seguiu o coração. Que coração é esse? Chegou várias vezes a me abraçar e dizer 'Eu torço muito por você'. Guilherme

