Discussão com Tati leva Doralice à nova tragédia em 'Volta por Cima'

Nesta terça-feira (15) em "Volta por Cima" (Globo), Doralice sente-se mal, e Madalena se preocupa. Ao final deste capítulo, a dona de casa discute com Tati e algum tempo depois será encontrada desmaiada em casa.

Doralice será internada e os médicos constatarão que ela precisa de um transplante.

Tereza Seiblitz é Doralice em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Roxelle tenta ligar para Gigi pelo celular do capanga. Cacá pede a ajuda de Chico para encontrar seu filho. Gigi se reconcilia com Belisa. Roxelle é rendida por outro capanga e se desespera. Joyce dispensa Sebastian. Edson discute com Rosana por causa de Jão.

Gerson manda seus capangas prenderem Roxelle. Rique repreende Rosana por destratar Jão sem motivos. Osmar convoca uma reunião com os membros da cúpula para falar sobre Marco. Roxelle agride Gerson. Cacá e Chico chegam à casa de Marco.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.