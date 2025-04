Quem é William Levy? Galã de 'Café com Aroma de Mulher' preso na Flórida

William Levy, ator cubano-americano conhecido por novelas como "Café com Aroma de Mulher" e "Sortilégio", foi detido nesta segunda-feira (14), na Flórida, por embriaguez e conduta desordeira em local público. Além destas acusações, o galã também enfrenta denúncias de invasão de propriedade e perturbação da ordem.

Segundo a emissora WPLG-TV, Levy ainda estava sob custódia na Cadeia do Condado de Broward na manhã desta terça-feira (15). A prisão ocorreu em Weston, cidade da região metropolitana de Miami e a equipe do ator foi procurada pela imprensa, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Quem é William Levy?

William Levy ficou famoso no Brasil por seus papéis como galã nas novelas mexicanas exibidas na grade do SBT. Ele também fez "Cuidado com o Anjo" - em que interpretou Juan Miguel ao lado de Maite Perroni - e "Sortilégio", vivendo o personagem Alessandro Lombardo, destaques de audiência entre o público brasileiro.

Maite Perroni e William Levy protagonizaram 'Cuidado Com o Anjo' Imagem: Reprodução

Apesar disso, a fama mundial veio depois que ele estrelou o remake "Café Aroma de Mulher", fenômeno da Netflix. Na produção ele é Sebástian Vallejo. A novela tem previsão de estrear na Band ainda neste ano.

Os protagonistas do remake de 'Café com Aroma de Mulher' Imagem: Divulgação/Netflix

A novela também repercutiu no Brasil e chegou a ficar entre as dez produções mais assistidas do streaming. Além desta visibilidade, o ator também esteve em filmes como "A Vida Secreta de Zoe", "Resident Evil 6" e "O Clube das Mães Solteiras".

Levy também ficou conhecido por estrelar o clipe de I'm Into You, de Jennifer Lopez.

O artista arranca suspiros por onde passa. Inclusive, ele foi apontado como affair de Simaria, em 2022.