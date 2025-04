Imortalizado, Ice Cube fará turnê e confirma novo 'Sexta-feira em Apuros'

Em um evento histórico, o músico, ator e cineasta Ice Cube foi imortalizado no lendário Teatro Chinês Chinês, em Hollywood, nesta terça-feira (15).

O astro do rap e do cinema celebrou a consagração de sua trajetória ao deixar as marcas das mãos, dos sapatos e sua assinatura no cimento do icônico teatro. E como se isso já não fosse o bastante, o multiartista também anunciou uma nova turnê musical e confirmou a produção de "Last Friday", o tão aguardado novo filme da saga "Sexta-feira em Apuros".

Durante o discurso, Ice Cube disse que já assinou um contrato com um grande estúdio. O novo capítulo da franquia cômica está planejado para ser lançado no ano que vem.

'Sexta-feira em Apuros'

A franquia "Friday" ("Sexta-feira em Apuros", no Brasil) é uma das mais queridas e icônicas comédias urbanas do cinema americano. Marcou gerações com seu humor ácido, personagens cativantes e um retrato autêntico da vida nos bairros periféricos de Los Angeles.

Tudo começou em 1995, com o primeiro filme estrelado por Ice Cube e Chris Tucker, que virou um clássico cult ao misturar situações hilárias com críticas sociais sutis. O sucesso levou à produção de duas sequências: "Next Friday" (2000) e "Friday After Next" (2002), cada uma ampliando o universo dos personagens e mantendo o espírito irreverente da original.

As produções ajudaram a consolidar o talento de Ice Cube como roteirista e produtor, além de abrir espaço para outros artistas negros na comédia e no cinema independente americano. Agora, com o anúncio de "Last Friday", os fãs aguardam ansiosamente o desfecho dessa saga que virou símbolo da cultura pop dos anos 90 e 2000.

Turnê

Também lendário rapper, Ice Cube anunciou a turnê "Truth to the Power: 4 Decades of Attitude". É uma celebração dos 40 anos de sua trajetória como cantor, produtor, cineasta, empreendedor e ícone da cultura pop.

A turnê passará por 22 cidades da América do Norte, incluindo grandes centros como Los Angeles, Chicago, Atlanta e Toronto. Com início marcado para o dia 4 de setembro, o espetáculo promete revisitar os momentos mais marcantes da carreira de Ice Cube, exaltando sua atitude e legado ao longo de quatro décadas. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 18 de abril.

Ao anunciar a turnê, Ice Cube destacou o impacto e a relevância de sua música no cenário atual.

O mundo precisa da verdade. As pessoas precisam de poder. E é isso que a minha música traz.

Ice Cube

Segundo o artista, essa nova fase de sua carreira será marcada por uma produção grandiosa e inédita. "Vai ser algo de outro nível percorrer cidade por cidade com uma superprodução como nunca fiz antes.

Lenda viva e, agora, imortal

A homenagem, literalmente marcada no cimento do Teatro Chinês, eterniza uma das trajetórias mais impressionantes do entretenimento moderno. Ice Cube, nascido O'Shea Jackson, começou sua carreira como um dos membros fundadores do grupo N.W.A., pioneiro do gangsta rap, que revolucionou a música nos anos 1980 com letras contundentes e cheias de crítica social. Depois, seguiu carreira solo, lançando álbuns aclamados e vendendo milhões de cópias pelo mundo.

Mas ele não parou por aí. Com a produtora CubeVision, Ice Cube se firmou também como roteirista, produtor e ator.

Entre seus grandes sucessos nas telonas estão as franquias "Sexta-Feira em Apuros" (Friday), "Uma Turma do Barulho" ("Barbershop") e "Policial em Apuros" ("Ride Along"). Seu impacto é tão significativo que seus filmes já ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria. Além disso, Ice Cube produziu a cinebiografia indicada ao Oscar "Straight Outta Compton: A História do N.W.A.", lançada em 2015.

Mas Ice Cube vai além da música e do cinema. Ele também é fundador da BIG3, liga de basquete profissional que mistura esporte e entretenimento, demonstrando sua capacidade de inovar e empreender em diferentes áreas.

Elite de Hollywood

Agora, com suas impressões gravadas no cimento do Teatro Chinês, Ice Cube se junta a uma galeria de lendas do cinema que inclui nomes como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Brad Pitt e Denzel Washington. Desde 1927, o teatro é um dos lugares mais emblemáticos de Hollywood. Seu pátio é um verdadeiro altar da fama, onde estrelas deixam suas marcas eternas para gerações de fãs.

Ice Cube disse que nunca havia sonhado ou imaginado que deixaria, literalmente, suas marcas no cimento do icônico Teatro Chinês. Ele ressaltou que a homenagem é um reconhecimento à sua dedicação e ao seu trabalho ao longo de décadas.

Com o anúncio do filme "Last Friday", a nova turnê musical e a consagração da carreira na calçada mais famosa do mundo, Ice Cube mostra que ainda tem muito a oferecer. Ele segue sendo uma força criativa poderosa, influente e, agora, oficialmente inesquecível. Hollywood é conhecida por fabricar sonhos, mas Ice Cube mostrou que, com talento e coragem, é possível transformá-los em realidade e deixar um legado imortal.

* O jornalista @fabioborgestv é correspondente nos EUA desde 2009, onde é credenciado pela Motion Picture Association e Departamento de Estado dos EUA. Desde 2019, é palestrante convidado da universidade UCLA.