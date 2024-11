Mistério, romance e Gruta Azul: como termina a novela 'No Rancho Fundo'?

A trama de "No Rancho Fundo" (Globo) chega ao fim nesta sexta-feira (1º). Escrita por Mário Teixeira, a novela concluirá a história da família Leonel, comandada por Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

Elias Crisóstimo mocinho?

Logo no começo do último capítulo, Elias Crisóstomo (André Luiz Frambach) revelou ser da Polícia Federal. Após um embate com Artur (Túlio Starling), o rapaz deixou seu distintivo cair no chão, surpreendendo Zefa.

Após afirmar que o grupo acabou com seu disfarce, o filho de Ariosto (Eduardo Moscovis) contou que está investigando o contrabando de turmalina paraíba para fora do Brasil. Após ser abandonado por seu pai, ele não permitiu que o vilão soubesse que ele fazia parte da polícia e conseguiu reunir muitas provas contra o personagem e, até mesmo, Deodora (Débora Bloch).

Cena do último capítulo de 'No Rancho Fundo' Imagem: Reprodução/Globo

Seguindo os rastros da vilã, Elias conseguiu evitar que Jordão Nicácio (Alejandro Claveaux) fosse assassinado. Ao invés disso, o personagem foi levado preso e aceitou colaborar com depoimentos.

Em um golpe de sorte, o policial ainda revelou que Cira (Suzy Lopes) conseguiu flagrar o exato momento em que Deodora matou Ariosto. Com todas essas provas, Elias Crisóstomo garantiu que conseguiria colocar a vilã atrás das grades.

Prisão de Deodora

Enquanto tentava comprar o estabelecimento de Vespertino (Thardelly Lima), relembrando de seu passado, Deodora foi surpreendida pela Polícia Federal. Em lágrimas, o agiota se desculpou com a vilã, que sempre foi o grande amor de sua vida.

Em choque, a vilã foi carregada por Elias Crisóstomo. Agora vestido como um policial, o personagem revelou sua verdadeira identidade durante a prisão.

Na cadeia, Deodora recebeu uma visita de Zefa Leonel, que fez questão de confrontar a vilã. Entre lágrimas, a personagem se recordou de quando matou Tertulinho (Renato Góes), em "Mar do Sertão" (Globo). Mesmo declarando ódio para a rival, a protagonista confessou ter pena da criminosa.

Gruta Azul

Ainda que o plano de Elias Crisóstomo de explodir a Gruta Azul fosse falso, Zefa Leonel decidiu se inspirar na ideia. Ao invés de destruir o local para se beneficiar, a protagonista teve um motivo mais nobre.

Com lágrimas nos olhos, ela explodiu a entrada do lugar para que ninguém mais pudesse extrair a turmalina paraíba. Depois de tanta discórdia por conta das riquezas que a gruta poderia fornecer, Zefa clamou por paz.

A fuga de Marcelo Gouveia e Blandina

Marcelo Gouveia (José Loreto) e Blandina (Luisa Arraes) foram encontrados por Artur e Quinota (Larissa Bocchino) enquanto fugiam da polícia. Em desespero, o casal de vilões implorou por uma segunda chance e garantiu que já não tinha mais nenhuma pedra preciosa.

Ainda assim, os protagonistas pediram que os dois se entregassem para a polícia. Ao ouvir isso, Blandina se recusou, garantindo que não aguentaria a cadeia.

Na beira de um desfiladeiro, a personagem acabou se desequilibrando e despencando do penhasco, levando consigo Marcelo. Em uma cena impactante, os dois aparecem caindo de uma altura impressionante.

Enganando toda a audiência, a história teve uma passagem de tempo de um ano, mostrando que Marcelo Gouveia e Blandina estavam vivos. Morando no Rio de Janeiro, o casal seguiu aplicando golpes para sobreviver.

*Matéria em atualização