Qual é o final secreto de Blandina em 'No Rancho Fundo'?

O que vai acontecer com Blandina no capítulo final de 'No Rancho Fundo'? Isso é o que muitos telespectadores da novela das seis querem saber nesta última semana de exibição.

O que vai acontecer?

Blandina terá um final que merece após inúmeros planos e arapucas, em sua maioria mal sucedidos. A personagem de Luisa Arraes primeiramente será desmascarada a respeito do sequestro de Primo Cícero (Haroldo Guimarães) no capítulo desta quarta-feira (30).

A penalização de Blandina, porém, ocorre somente a partir de quinta-feira (31). Apesar de todos descobrirem seu envolvimento no último crime da novela, o castigo vem nos instantes finais da trama.

Uma das hipóteses para o desfecho de Blandina é que ela tenha um grande surto e seja internada com insanidade mental. Outra grande chance é que ela termine a trama pobre e sozinha. Fato é que a Globo mantém o destino da pilantra escondido.

Segundo a atriz Fátima Patrício, que interpreta Castorina, a mãe da vilã, crê em um destino ruim para ela. "Acho é que o final da Blandina não vai ser bom. E dona Castorina não merece ver esse final, pois ela já sofreu tanto, né?", indagou a artista ao Notícias da TV.