Gisele Bündchen não vai se casar com Joaquim Valente. Motivo seria dinheiro

Grávida do terceiro filho, o primeiro com o lutador Joaquim Valente, a modelo Gisele Bündchen não pretende se casar, segundo tabloide americano. Por enquanto, eles seguem apenas morando juntos.

O que aconteceu

Gisele não quer se casar com Joaquim Valente. Segundo o tabloide americano Page Six, a modelo brasileira não pretende se casar com o pai do terceiro filho.

O motivo seria dinheiro. De acordo com a publicação, o patrimônio líquido dos dois é muito distante, o que leva a modelo a não querer se casar. Joaquim é professor de jiu-jitsu. "Há uma enorme diferença entre eles em termos de patrimônio líquido. Para Gisele, não há sentido em se arriscar tanto", disse um dos colegas de Gisele à revista.

Gisele tem patrimônio de R$ 2,3 bilhões, segundo a Celebrity Net Worth. Entre 2003 e 2016, Gisele ocupou o posto de modelo mais bem paga do mundo. Em 2015, ela se aposentou das passarelas.