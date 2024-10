Após bronca de Galisteu, Babi insiste em agressão de Sacha: 'Sei o que vi'

Depois da formação da 6ª roça de A Fazenda (Record), Babi e Vanessa conversaram mais uma vez sobre um suposto empurrão que Sacha teria dado em Fernanda durante uma discussão.

O que aconteceu

Durante a justificativa de voto de Vanessa, a peoa acusou Sacha de ser "agressor", dando como exemplo o ocorrido com Fernanda. Galisteu deu uma bronca nos peões, visto que a produção já havia avisado que avaliou o caso e não aconteceu nenhuma violência física entre os peões.

"Você acha que eu paguei de doida?", questionou a psicóloga para Babi, que responde categórica: "Não. Eu sei o que eu vi".

Vanessa diz que confia no que as amiga estão contando. "Acredito em você, eu tô comprando a briga porque acredito em você e nela."

Babi diz que foi orientada a não tocar mais no assunto e que não sabem como tá lá fora. "Realmente aconteceu, então segue o baile. E tá tudo bem, tem um critério e eles usaram o deles. De repente lá fora pediram e a gente não sabe. A responsabilidade é deles e tá tudo certo."

A ex-Casamento às Cegas diz que se arriscou pelas duas. "Isso meu foi uma prova de amizade de acreditar em vocês e querer fazer justiça."

"Quando a gente sair lá fora, a gente vai ver", responde a ex-Panicat. "Ela [Fernanda] pode tomar as medidas se achar que deve. Ela que sabe o que quer fazer, sabe? Eu também acho que ela não iria mentir. Ela ia sair? Tá entendendo?", diz sobre Fernanda ter pedido para sair do jogo depois de se sentir injustiçada quando a produção confirmou não ter tido agressão.

Vanessa avalia a postura de Fernanda. "Ia ficar meio ridículo falar o tempo todo que teria expulsão e, quando fala que não ia ter ela sai."

"Até teve o vídeo da Galisteu pra gente, que eles analisaram. Se não fosse nada, não tinha aparecido vídeo, não tinha aparecido nada. Houve alguma coisa, eles analisaram e tá de boa", finaliza Babi.

