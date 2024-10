Virginia quer fazer do Teleton uma grande live: 'Queremos bater metas'

Virginia Fonseca, 25, fez a primeira aparição pública após revelar mudança de visual. A influenciadora digital participou nesta terça-feira (29) da coletiva de imprensa do Teleton 2024, no SBT. A apresentadora do "Sabadou" será uma das madrinhas da maratona em prol da AACD.

Será meu segundo no palco do Teleton e o nervosismo sempre vem, afinal é uma causa que merece muita atenção. A gente quer fazer algo como se fosse uma live. Queremos bater metas. Vamos ver se a gente consegue. Vamos torcer pro pessoal de casa estar envolvido também, que aí dá tudo certo.

Virgínia Fonseca (apresentadora e influenciadora)

O que aconteceu

A maratona de solidariedade acontecerá em 8 e 9 de novembro nos estúdios do SBT. A meta da edição 2024 é arrecadar R$ 35 milhões.

Mudança de visual

Virginia Fonseca renovou sorriso e trocou lentes de contato no início do mês Imagem: Reprodução/Instagram

Famosa passou 16 horas no salão de beleza. Ela chegou no início da tarde de segunda-feira (28) e foi embora só por volta das 4h da manhã. "Saindo agora do salão, gente, 16 horas no salão", disse ela durante a madrugada.

Virginia decidiu escurecer os tons do cabelo e comemorou o resultado. "Loira não, blond... Estou me sentindo uma gata", disse ela ao compartilhar o novo visual, nas redes sociais.

Empresária dividiu o processo com os seguidores e explicou que a demora foi por conta de uma série de hidratações no cabelo. "Faz um passo, hidrata. Faz outro passo, hidrata. Muita hidratação", explicou ela.