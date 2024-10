Johnny Massaro posa com novo namorado durante viagem; saiba quem é

Johnny Massaro, 32, postou foto publicamente pela primeira vez ao lado do novo namorado, o arquiteto Ray Queiroz.

O que aconteceu

Massaro e Queiroz posaram para fotos juntinhos durante viagem à Chapada Diamantina, na Bahia. O ator, que está na região para gravação de um filme, compartilhou os registros em seu perfil no Instagram.

"Terceira vez que venho para esse lugarzinho encantado", legendou o artista. Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Especial demais", disse uma seguidora. "Pensa num homem bonito", elogiou outro. "Ele não é inocente", brincou um terceiro.

Johnny e Ray haviam aparecido juntos como casal há duas semanas durante sessão do filme "Malu", no Festival do Rio. Ray Queiroz é natural de Fortaleza (CE), mas vive no Rio de Janeiro.