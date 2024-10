'Johnny Depp não era santinho', diz Fernanda Soares sobre julgamento

A apresentadora Fernanda Soares é conhecida entre seus fãs por sempre escolher o "lado certo" de uma polêmica. No início do julgamento em que Amber Heard e Johnny Depp foram condenados por difamar um ao outro, porém, ela tinha a firme convicção de que Amber era a vilã.

Em participação no 'Acessíveis', videocast de Titi Muller e Marimoon, ela contou que só mudou de opinião ao final do processo, quando percebeu que Johnny Depp "não era um santinho".

Fernanda disse que assistiu ao julgamento inteiro e tinha um "feeling" de que Johnny Depp fosse inocente. "Nunca confiei muito na Amber Heard, até hoje acho ela uma pessoa estranha. [Sobre o julgamento], não tinha uma prova superconcreta, era mais um feeling [de que ela estava errada]", relembrou a apresentadora.

Em quatro dias de depoimento, Depp foi questionado sobre uma série de mensagens e emails que incluíam insultos explícitos contra sua ex-mulher. Em uma ocasião, ele foi questionado sobre uma troca de mensagens em 2013 com o ator britânico Paul Bettany, na qual fantasiava matar Amber.

Quando esses conteúdos foram abertos ao público, Fernanda mudou de lado. "Depois me falam 'você defendeu não sei quem', e eu digo "pois é, estava errada", disse. "Eu, que me acho superinteligente, fui supermanipulada".

Briga nos bastidores da MTV Brasil: 'Quase apanhei'

Em sua participação no videocast, a apresentadora também comentou o dia em que decidiu se intrometer em uma discussão nos bastidores do "Acesso MTV" —em que ela diretora— e achou que fosse ser agredida.

A briga envolveu um diretor de corte e outro funcionário. Fernanda disse que pediu para que os dois se controlassem, mas se colocou a favor do segundo. "Eu disse 'gente, que isso? Olha aqui o programa acontecendo'. Aí ele [o diretor] veio para cima de mim, eu pensei 'ele vai me bater', e todo mundo levantou, mas ele não fez nada", relembrou.

A apresentadora contou que o diretor tirou uma licença algum tempo depois e, quando voltou, a direção perguntou se Fernanda aceitaria continuar trabalhando com ele: "Eu falei que sim, porque ele não era uma pessoa violenta, foi só um momento, estava todo mundo destruído em questão de saúde mental".

Falência da MTV Brasil? 'Era óbvio'

Rumores de atrasos nos pagamentos de funcionários PJ já indicavam que a MTV Brasil ia falir antes do anúncio oficial das demissões, relembrou a apresentadora: "Era óbvio que isso ia acontecer". O canal encerrou as ativiades em 2013 e voltou repaginado e sob nova direção pouco tempo depois.

Fernanda também contou que a primeira vez em que foi convidada para ser apresentadora foi em um canal de TV onde, durante os happy hours, ela "só ficava falando groselhas". "O dono do canal de TV falou 'por que você não apresenta umas coisas?'", relembrou ela. O resto é história.

