Chico: à la Neymar, Fernanda faz versão de 'errei, fui moleque' pós-Fazenda

O colunista Chico Barney disse que a carta aberta publicada por Fernanda Campos após a sua desistência de "A Fazenda 16", da Record, parece ter sido inspirada em Neymar, seu suposto ex-affair. A declaração foi feita por Chico durante a apresentação do programa "Central Splash", de Splash, nesta terça-feira (29).

Nas redes sociais, a influenciadora lamentou o clima tenso no reality show, mas admitiu também os seus erros.

Lá dentro é tudo muito intenso. Só quem viveu isso sabe. E, por isso, fui reativa em vários momentos. Também admito os meus erros. Ali, na convivência diária e na intensidade do jogo, às vezes passamos do ponto. Sei que sou falha e aqui fora vou buscar ser melhor. Fernanda Campos, em carta publicada nas redes

Chico Barney então traçou uma comparação entre a mensagem de Fernanda e a carta aberta escrita por Neymar a Bruna Biancardi, após rumores de traição, em 2023. Na época, a ex-Fazenda alegou que ficou com o jogador na véspera do Dia dos Namorados e divulgou prints do que seria uma conversa entre os dois.

Sabe o que me lembrou? Esse texto me lembrou aquela vez que o Neymar falou: 'Errei, fui moleque'. É verdade. Ela se inspirou ali. Ela conhece bem o jogador, né? Até cita o jogador ainda no post.

Quem é Fernanda Campos?

A modelo de 27 anos é mineira e dona de perfis de sucesso em plataformas de conteúdo adulto. Ela entrou no Privacy e no OnlyFans em julho de 2023, dias depois de seu affair com Neymar vir à tona. A assinatura mensal do conteúdo custa US$ 19 (cerca de R$ 100).

Fernanda ficou conhecida ao confirmar que Neymar teria traído a namorada, Bruna Biancardi, e expôr mensagens que trocou com o atleta. Na época, Bruna estava grávida da primeira filha do casal. O atacante publicou uma carta no dia seguinte, admitindo a relação e se desculpando por trair a influencer.

A influenciadora foi chamada para participar de "A Fazenda 16", mas bateu o sino e desistiu da atração por não concordar com a decisão da direção, que optou por não eliminar o rival, Sacha.

