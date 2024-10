Após receber diagnóstico terminal, Vera terá cura milagrosa em 'Alma Gêmea'

Nos últimos capítulos da novela "Alma Gêmea" (Globo), Vera (Bia Seidl) milagrosamente se curará de um tumor inoperável, localizado no cérebro.

O que vai acontecer

Impactada com a notícia de que lhe resta pouco tempo de vida, Vera contará com o apoio de Julian (Felipe Camargo). O terapeuta incentivará a personagem a aproveitar cada segundo, de forma mais leve.

Mais do que isso, Julian ainda indicará um tratamento espiritual para a mulher. Por mais que a medicina não possa reverter o quadro de Vera, por ser um tumor localizado de forma profunda no cérebro, a personagem se dedicará nas sessões espirituais.

De forma milagrosa, Vera terá sua doença gravíssima curada. Com o auxílio do terapeuta, ela encontrará a verdadeira felicidade e levará uma vida mais tranquila do que tinha.

Como consequência, a personagem e Julian terminarão a história juntos. Depois de tanto sofrer, ela abrirá mão de vez de seu caso com Eduardo (Ângelo Paes Leme), para focar no novo amor.