A Fazenda: Sacha diz que Camila faz jogo vergonhoso e conivente: 'Tem medo'

Sacha e seus aliados criticaram na tarde desta terça-feira (29) o jogo de Camila, Flora e Gizelly na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha disse que as atitudes de Camila no jogo são "vergonhosas". "Eu acho vergonhoso o jogo que ela está fazendo aqui", opinou.

Luana afirmou que Camila e as demais peões têm sido hipócritas quanto às pautas feministas que levantam. "Quando eu passei pra ir ao banheiro, Gizelly tava conversando com alguém e ela gritou 'porque as mulheres deveriam ter sororidade'. Óbvio que foi pra mim. Só que tipo, não existe ter sororidade dentro de algo que não é verídico, Sacha. Você não empurrou a menina."

"É só quando convém", explicou Sacha. "É só quando favorece o jogo, que é ser contra mim, pra não indispor com o grupo de lá, porque elas têm medo."

Gui disse que o jogo das peoas é "medroso". "Elas não se posicionam com coisas que precisam ser faladas, precisam ser ditas, por medo de voto, por medo de ir pra roça."

Sacha acrescentou que as peoas estão sendo "coniventes com coisas que passaram um mês criticando", como a agressividade de Zé Love.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 2164 votos 60,49% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 25,69% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 13,82% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2164 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso