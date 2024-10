Yuri e Sacha criticam peão de A Fazenda 16: 'Uma hora a consciência pesa'

Enquanto se arrumavam para dormir no início da madrugada de terça-feira (29) em A Fazenda 16 (Record), Yuri e Sacha conversam sobre Zé Love.

O que aconteceu

O ex-Bombeiro da Eliana criticou o jogador. "Uma hora a consciência tem que pesar, pô! É muita agressividade."

Sacha discordou. "Não sei se ele tem consciência, não. Ele não tem cara de ter consciência, não."

Yuri insistiu. "Mas a família também tá vendo ele. Ele tem que se ligar nisso aí, pô! Olha o que ele falou! A família dele também tá vendo essa agressividade. Ninguém da família vai gostar de ver uma pessoa sendo agressiva assim com as pessoas."

Que imagem é essa que ele quer passar? Falou tanto de ti. Zé Lúcifer. O cara fez uma coisa que nunca vi na minha vida, pô! Yuri Bonotto

