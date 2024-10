Zé Love se emociona e perde o controle com Sacha durante Hora do Faro

A dinâmica de apontamentos da Hora do Faro, levou Sacha e Zé Love a quase perderem o controle na gravação.

O que aconteceu

No jogo, os peões receberam um carrinho de limpeza, em que deveriam entregar os objetos, como vassoura, pano de limpeza, spray e outros, para apontar defeitos dos seus colegas. Love foi sorteado para dar o limpa-vidro para o peão mais falso do reality.

O ex-jogador começa sua fala dizendo que queria trazer outro ponto sobre o Sacha, seu escolhido. "Esse nome que ele vem falando, Zé Lúcifer, vem me chamando essas coisas, eu tenho um filho de oito em casa, não to passando um dia legal. Acho que tem coisas aqui que estão passando do limite", diz segurando as lágrimas. "Eu não imagino meu filho me vendo chamado de diabo, essas coisas aqui dentro. Não é isso que nunca passei para ele, na minha casa e tanto aqui."

Ele acusa o ator de xingar os adversários e se defende de não fazer isso, Yuri intervém e diz que foi xingado e humilhado pelo rival no dia anterior. Love se estressa com o modelo e o peita cara a cara: "Covarde toda hora. Meu filho tá vendo o que ele faz e você apoia".

"Infelizmente as pessoas lá fora não estão vendo o que você é capaz de fazer", grita Love para Sacha. "Sabe por que? Você não tem filho para ver o mal que você está fazendo para mim, me chamando de Lúcifer em rede nacional. Você vai ver o Lúcifer."

Enquanto o ex-jogador o acusa, Sacha retruca: "Depois não quer ser chamado de Lúcifer. Você não estava chorando? Não parece o diabo agora? Tá igual o Lúcifer, vermelho igual ele."

A Fazenda 2024 - quem é o favorito após desistência de Fernanda e Zaac? Resultado parcial Total de 1231 votos 0,08% Albert Bressan 0,16% Babi Muniz Camila Moura Fernando Presto 0,24% Flor Fernandez 0,08% Flora Cruz 0,32% Gui Vieira 0,08% Gilsão 0,16% Gizelly Bicalho 0,16% Juninho Bill 0,41% Luana Tárgino 52,88% Sacha Bali 1,79% Sidney Sampaio Vanessa Carvalho 2,11% Yuri Bonotto 41,51% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1231 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso